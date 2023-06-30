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Акима Талдыкоргана Асета Масабаева освободили от должности

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Асет Масабаев
Асет Масабаев. Фото: facebook.com/TLD7282

Акима Талдыкоргана Асета Масабаева освободили от должности. Этот пост он занимал с марта 2022 года. Информацию подтвердили в городском акимате, передает МИА "Казинформ".

По информации официального сайта акимата Талдыкоргана, Асет Масабаев родился 27 апреля 1985 года в Алматинской области. 

В 2008 году окончил НАО "Алматинский институт энергетики и связи", в 2014 году - Академию экономики и права, а также Российский университет дружбы народов.

Трудовую деятельность начал в 2007 году электромонтером по обслуживанию оборудования электростанций 4 группы квалификации ТЭЦ-2 "Алматинские электрические станции".

В 2008-2009 годах - главный энергетик 4 группы квалификации ТОО "Наз".

В 2009-2010 годах - технический директор ТОО "Алмаз и КЮС".

В 2010-2011 годах - ведущий специалист отдела энерготеплоснабжения Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы.

В 2011-2013 годах - начальник отдела энерготеплоснабжения Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы.

В 2013-2015 годах - заместитель акима Жетысуского района Алматы.

В 2015-2016 годах - главный инспектор аппарата акима Алматы.

В 2016 году - заместитель акима Медеуского района Алматы.

В 2016-2019 годах - руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы.

В 2019 году - заместитель руководителя Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы.

В 2019-2020 годах - руководитель Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

В сентябре 2020 года стал акимом Медеуского района Алматы.

4 марта 2022 года был назначен акимом Талдыкоргана.

В мае текущего года стало известно, что Асет Масабаев попал в реанимацию. Пресс-секретарь градоначальника сообщил, что акима доставили в больницу в рабочее время. Спустя несколько дней его состояние нормализовалось, поэтому его перевели в общую палату.

Позже сам Асет Масабаев объяснил, что была ишемическая атака, микроинсульт. Но он идет на поправку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026985-akima-taldykorgana-aseta-masabaeva-osvobodili-ot-dolzhnosti/

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