Аким Талдыкоргана попал в реанимацию

Асет Масабаев. Фото: gov.kz

Аким Талдыкоргана Асет Масабаев попал в реанимацию, но уже переведен в общую палату. Информацию подтвердили в пресс-службе городского акимата, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве пояснили, что градоначальника доставили в больницу прямо с работы.

"В рабочее время, это уже было несколько дней назад, аким города Асет Масабаев по состоянию здоровья попал в больницу. Сейчас его состояние нормализовалось, стабильное. Находится под контролем главврача. Переведен из реанимации в общую палату. Диагноз еще не установлен", - сообщил пресс-секретарь акима Талдыкоргана Мади Шакенов.

Как отмечается на официальном сайте городского акимата, Асет Масабаев родился 27 апреля 1985 года в Алматинской области.

В 2008 году окончил НАО "Алматинский институт энергетики и связи", в 2014 году - Академию экономики и права, в 2014 году - Российский университет дружбы народов.

Карьеру начал в 2007 году с должности электромонтера по обслуживанию оборудования электростанций 4 группы квалификации ТЭЦ-2 "Алматинские электрические станции".

Затем работал главным энергетиком 4 группы квалификации ТОО "Наз", техническим директором ТОО "Алмаз и КЮС", ведущим специалистом и начальником отдела энерготеплоснабжения Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы.

Был заместителем акима Жетысуского района Алматы, главным инспектором аппарата акима Алматы, заместителем акима Медеуского района Алматы, руководителем Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы, заместителем руководителя Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, руководителем Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы, акимом Медеуского района Алматы.

В марте 2022 года назначен акимом Талдыкоргана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2021140-akim-taldykorgana-popal-v-reanimatsiyu/