Аким Талдыкоргана рассказал о своем состоянии после госпитализации

Асет Масабаев. Фото: facebook.com/TLD7282

Госпитализированный в больницу аким Талдыкоргана Асет Масабаев рассказал о своем состоянии. Градоначальник заявил, что уже на следующей неделе намерен выйти на работу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Здоровье у меня нормализовалось. Действительно, 4-5 мая было обострение. Говорят, была ишемическая атака. Микроинсульт. Сейчас нормально, все хорошо. Иду на поправку. Спасибо, что переживаете. На следующей неделе планирую вернуться на работу. Спасибо всем!" - сообщил в телефонном разговоре Асет Масабаев.

Для справки: инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения. Нарушение кровообращения может быть в головном мозге - церебральный инсульт, или в спинном мозге - спинальный инсульт.

Микроинсульт - это микроповреждение и нарушение работы головного мозга в результате нехватки кислорода.

Ишемия - ослабление кровообращения в органе или в участке органа вследствие уменьшения притока крови, приводящее к дефициту кровоснабжения тканей.

Напомним, ранее сообщалось, что главу Талдыкоргана доставили в больницу прямо с работы. В пресс-службе городского акимата рассказали, что Асет Масабаев попал в реанимацию из-за резкого ухудшения здоровья. Затем его перевели в общую палату. Диагноз на тот момент еще не был известен.

По информации официального сайта городского акимата, Асет Масабаев родился 27 апреля 1985 года в Алматинской области. У него три высших образования. Талдыкорган он возглавил в марте 2022 года. До этого был акимом Медеуского района Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2021298-akim-taldykorgana-rasskazal-o-svoem-sostoyanii-posle-gospitalizatsii/