Асет Масабаев. Фото: gov.kz

Асет Масабаев назначен акимом Талдыкоргана. Информацию подтвердили в пресс-службе акима Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее он занимал пост акима Медеуского района Алматы.

По информации с официального сайта акимата южной столицы, Асет Масабаев родился 27 апреля 1985 года в Алматинской области.

Окончил Алматинский институт энергетики и связи, Академию экономики и права, Российский университет дружбы народов в Москве.

Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности электромонтера по обслуживанию оборудования электростанций 4 группы квалификации ТЭЦ-2 "Алматинские электрические станции".

В 2007-2009 годах работал главным энергетиком 4 группы квалификации ТОО "Наз".

В 2009-2010 годах был техническим директором ТОО "Алмаз и КЮС".

В 2010-2011 годах - ведущий специалист отдела энерго-, теплоснабжения управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы.

В 2011-2013 годах - начальник отдела энерго-, теплоснабжения управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы.

В 2013-2015 годах - заместитель акима Жетысуского района Алматы.

В 2015-2016 годах - главный инспектор аппарата акима Алматы, заместитель акима Медеуского района Алматы.

В 2016-2019 годах - руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы, заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы.

В 2019-2020 годах - руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

С 12 сентября 2020 года по настоящее назначение занимал должность акима Медеуского района Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959344-aset-masabaev-naznachen-akimom-taldykorgana/