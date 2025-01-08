Назначен заместитель акима Актау

Пост заместителя акима Актау занял Бауыржан Есенов, ранее возглавлявший департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Facebook, Бауыржан Серикович Есенов родился в 1983 году. В 2004 году он окончил Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.

В 2005-2012 годах работал на различных должностях в органах прокуратуры, а в 2013-2017 годах - на командных должностях в силовых структурах вооруженных сил Республики Казахстан.

В 2017-2018 годах был руководителем отдела по расследованию нарушений антимонопольного законодательства на товарных рынках департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Мангистауской области.

В 2018-2019 годах работал руководителем отдела по контролю за соблюдением законодательства и исковой работе департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Мангистауской области.

В 2019-2020 годы трудился заместителем руководителя департамента Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК по Мангистауской области.

С 2020 года до нового назначения Бауыржан Есенов работал руководителем департамента Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

Ранее в Мангистауской области назначили акимов двух районов - Мунайлинского и Тупкараганского. Посты заняли Канат Кульжанов и Ержан Кумискалиев соответственно.

Весной прошлого года Нурдаулет Килыбай был назначен акимом Мангистауской области. До этого он занимал должность генерального директора "Озенмунайгаза".

После этого первым заместителем акима Мангистауской области стал Ербол Избергенов, который одно время работал в должности акима Актау.

Также по согласованию с Администрацией президента РК заместителями акима Мангистауской области назначили Аббата Урисбаева и Тлегена Абишева.