Двух акимов сменили в Мангистауской области

В Мангистауской области назначили акимов двух районов - Мунайлинского и Тупкараганского. Посты заняли Канат Кульжанов и Ержан Кумискалиев соответственно, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Мангистауской области, сегодня, 30 декабря, глава региона Нурдаулет Килыбай предложил депутатам маслихата Мунайлинского района на должность акима района согласованную с Администрацией президента РК кандидатуру Каната Кульжанова, до этого являвшегося заместителем главы региона.

Канат Кульжанов родился в Жанаозене в 1979 году, имеет высшее образование. В 2001 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "правоведение".

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом Центра правовой статистики и специальных учетов Мангистауской области.

С 2002 по 2007 годы работал в прокуратуре Жанаозена и Актау. В 2007-2012 годах трудился старшим помощником Генерального прокурора Секретариата Генеральной прокуратуры РК.

В 2012-2016 годах работал прокурором города Байконур, в 2016-2018 годах трудился на должности руководителя отдела защиты общественных интересов прокуратуры Кызылординской области.

В 2018-2019 годах занимал должности начальника управления защиты общественных интересов Генеральной транспортной прокуратуры, старшего помощника генерального транспортного прокурора по международным связям, начальника отдела организационной работы Управления защиты общественных интересов Генеральной прокуратуры.

С 2019 по 2023 годы являлся заместителем генерального директора, директором юридического департамента АО "Авиационная администрация Казахстана".

С февраля 2023 года Канат Кульжанов работал заместителем акима Мангистауской области.

"Депутаты Мунайлинского района поддержали кандидатуру, предложенную акимом области. Глава региона Нурдаулет Килыбай поставил перед Канатом Кульжановым ряд конкретных задач, связанных с социально-экономическим развитием района", - отметили в пресс-службе акимата региона.

Также сегодня аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай представил депутатам маслихата Тупкараганского района на должность акима района согласованную с Администрацией президента РК кандидатуру Ержана Кумискалиева, занимавшего должность акима Мунайлинского района.

Ержан Кумискалиев родился в 1983 году. Имеет высшее образование. В 2003 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова по специальности "правоведение".

Свой трудовой путь начал с работы учителем в Жанаозене в 2007 году. В 2007-2008 годах был заместителем директора по воспитательной работе Жанаозенской средней школы №3.

С 2008 по 2016 годы - главный специалист, начальник отдела, заместитель руководителя управления внутренней политики Мангистауской области. С 2016 по 2019 годы работал заместителем акима Каракиянского района.

В 2019-2021 годы занимал должность руководителя управления внутренней политики Мангистауской области. С 2021 по 2022 годы являлся заместителем акима Мунайлинского района.

С апреля 2022 года Ержан Кумискалиев исполнял обязанности акима Мунайлинского района.

"Депутаты поддержали кандидата. Они выразили доверие, подчеркнув, что Ержан Кумискалиев зарекомендовал себя как опытный управленец", - уточнили в пресс-службе акимата Мангистауской области.

Глава региона поблагодарил за работу Рахата Елтизарова, который до этого возглавлял Тупкараганский район, и пожелал успехов новому акиму.

Летом этого года распоряжением главы Мангистауской области по согласованию с Администрацией президента РК Абилкаир Байпаков был назначен на должность акима Актау. Ранее он работал руководителем Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.

Также заместителями акима Актау назначили Ерлана Саркенова и Тилегена Едигеева, у которых имелся опыт руководства в государственных учреждениях.