Назначен первый заместитель акима Мангистауской области

Первым заместителем акима Мангистауской области сегодня назначен Ербол Избергенов. Его представили активу региона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Сегодня, 3 июня, глава региона Нурдаулет Килыбай представил активу области новоназначенного первого заместителя акима, кандидатура которого согласована с Администрацией Президента РК.

Ербол Курентайулы Избергенов родился в 1973 году, образование высшее, специально - инженер-строитель. Магистр делового администрирования.

Опытный, высококвалифицированный руководитель, успешно работавший на различных уровнях и этапах службы.

Трудовую деятельность начал в 1991 году каменщиком строительно-монтажного участка комплексной экспедиции «Мангыстаумунайгазбарлау».

В разные годы трудился в строительных учреждениях областного уровня, акимате города Актау, занимал должности заместителя акима Мунайлинского района, начальника областного управления строительства.

Также работал руководителем управления в Министерстве здравоохранения РК и Министерстве индустрии и новых технологий РК.

В 2019-2020 годах был заместителем председателя правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау», а затем директором Республиканской предпринимательской палаты «Атамекен».

В 2020-2023 годах занимал должности заместителя акима города Актау, а затем акима города Актау.