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Депутат, пойманная пьяной за рулем в Актобе, до сих пор не явилась в суд

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Сания Муратова
Сания Муратова. Фото: instagram.com/saniya_bulqairqyzy

В Актобе никак не могут вынести решение по административному делу депутата городского маслихата Сании Муратовой. С чем это может быть связано, поделился сайт телеканала КТК.

Началась история, по данным телеканала, еще 5 сентября – в тот день полицейские Актобе остановили Lexus, за рулем которого была депутат городского маслихата, 53-летняя Сания Муратова.

Экспертиза установила, что водитель управляла авто будучи пьяной. На женщину составили административный протокол на нетрезвую езду, материалы были направлены в суд.

Однако, несмотря на то что с момента составления протокола прошло больше двух недель, в адмсуде дело еще не рассмотрели. КТК, ссылаясь на неназванный источник, предполагает, что решение не выносят потому, что женщина после скандального разоблачения резко заболела и оттого не может дойти до зала заседаний.

Сама Муратова инцидент еще не комментировала. Но, как выяснилось, после инцидента она написала заявление о прекращении полномочий. Решение должны будут принять на сессии маслихата. Известно, что депутат состоит в постоянной комиссии по социально-культурному развитию и делам молодежи.

"За управление транспортным средством водителем, находящимся в алкогольном опьянении, предусмотрен административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет. Санкция данной статьи является безальтернативной", – говорит руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Источник: КТК

По информации с официального сайта маслихата Актобе, Сания Муратова родилась 8 августа 1970 года в селе Шахты Шалкарского района Актюбинской области в многодетной семье.

Окончила Актюбинский техникум связи по специальности "районная связь" и университет им. Баишева по специальности "Государственное и местное управление".

Работать начала в 1990 году в Доме культуры Иргизского района, затем трудилась в музее Иргизского района.

С 1992 года – индивидуальный предприниматель, а с 2012 года – директор фитнес-центра.

19 марта 2023 года была избрана депутатом маслихата Актобе восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №25.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2037619-deputat-poymannaya-pyanoy-za-rulem-v-aktobe-do-sih-por-ne-yavilas-v-sud/

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