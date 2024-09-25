Академия ФСБ и 30 лет в органах Нацбезопасности: что известно о новом зампреде КНБ

Сегодня глава государства назначил на должность зампредседателя КНБ Руслана Саркулова - на официальном сайте ведомства опубликовали его биографию, передает NUR.KZ.

Саркулов Руслан Серикович служит в органах национальной безопасности с 1993 года. До 2009 года занимал офицерские должности в структуре КНБ.

Также известно, что в 1998 году он окончил Академию ФСБ России.

В 2009-2024 годах служил на руководящих должностях в органах национальной безопасности.

Сегодня, 25 сентября 2024 года был назначен на пост заместителя председателя КНБ.

Также известно, что в 2023 году ему было присвоено звание генерал-майора национальной безопасности.

Награжден орденами "Айбын" I и II степени, ведомственными и юбилейными медалями. Является Почетным сотрудником КНБ РК.

Также напомним, 16 сентября президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя председателя КНБ - начальника Службы антитеррора Руслана Сейсембаева, также с поста замглавы Комитета - директора Службы внешней разведки ушел в тот день Аскар Амерханов.

Первым замглавы КНБ назначили Али Алтынбаева. Через несколько дней заместителем председателя Комитета - начальником Службы антитеррора стал Бакытбек Рахымбердиев.

В начале недели Токаев тоже провел кадровые перестановки в КНБ РК. Так, были назначены еще два заместителя - Марат Жумабаев и Алмас Наймантаев. Первый возглавил Службу внешней разведки.