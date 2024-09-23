23 сентября экс-министр спорта Ермек Маржикпаев назначен советником премьер-министра РК Олжаса Бектенова, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра Республики Казахстан, распоряжением премьер-министра Республики Казахстан Маржикпаев Ермек Боранбаевич назначен советником премьер-министра.

Напомним, 31 августа Токаев освободил Ермека Маржикпаева от должности министра туризма и спорта.

Ермек Боранбаевич был назначен министром туризма и спорта в сентябре прошлого года.

На официальном сайте ведомства говорится, что он родился в 1969 году. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина (учитель истории), Университет "Туран" (юрист), Кокшетауский университет (бакалавр финансов).

Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу в школе №29 в Астане.

С 1992 по 1993 год - учитель истории СШ № 7 поселка Боровое Щучинского района Акмолинской области.

В 1993-1994 годы - директор МЧП "Шонай".

В 1994-2008 годы - директор ТОО "Береке-Бурабай".

С 2008 по 2012 год - аким Аршалынского района Акмолинской области.

В 2012-2013 годы - аким Зерендинского района Акмолинской области.

С 2013 по 2014 год - заместитель акима Акмолинской области.

С 2014 по 2015 год - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.

В 2015-2019 годы - аким Кокшетау.

С 2019 по 2023 год - аким Акмолинской области.

Добавим, Ермек Маржикпаев высказался об уходе с поста министра туризма и спорта, выразив благодарность за доверие.

"Сегодня завершаю свою работу на посту министра туризма и спорта РК. Это был важный и значимый этап в моей жизни. Искренне благодарю президента и правительство за оказанное доверие, а также всех коллег за плодотворное сотрудничество.

Верю, что начатые инициативы будут продолжены и принесут свои плоды в развитие отечественного туризма и спорта", - написал он в Instagram.

Также в середине сентября Ермек Маржикпаев в соцсети поделился архивными снимками: с начала карьеры в юношеской сборной по боксу, военной службы и тренерской работы.