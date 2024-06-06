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Назначен новый замглавы Минтруда и соцзащиты населения

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Олжас Анафин
Олжас Анафин. Фото: пресс-служба правительства РК

Олжас Анафин стал вице-министром труда и соцзащиты населения. Перед этим он занимал пост вице-президента Центра развития трудовых ресурсов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Постановлением правительства РК Анафин Олжас Сейтбатталович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения, сообщили в официальном Telegram-канале кабмина.

Олжас Анафин родился в 1986 году. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Казахскую инженерно-техническую академию.

Трудовую деятельность начал в 2007 году специалистом государственного центра по выплате пенсий.

2015-2016 годы - начальник отдела государственного центра по выплате пенсий.

2016-2020 годы - руководитель управления, управляющий директор Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С 2020 года был вице-президентом Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Напомним, вчера стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы станет Гокер Косе - бывший глава Альп Эр Тунга Эрсой покинет должность 16 июня. В этот же день Ермек Кенжеханулы был назначен на должность вице-министра сельского хозяйства.

4 июня президент Касым-Жомарт Токаев сменил посла Казахстана в Беларуси - им стал Тимур Жаксылыков, а Талгата Шалданбая назначили послом в Иордании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2113002-naznachen-novyy-zamglavy-mintruda-i-soczashchity-naseleniya/

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