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Талгата Шалданбая назначили послом Казахстана в Иордании

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Талгат Шалданбай
Талгат Шалданбай. Фото: t.me/pressmfakz

Талгат Шалданбай стал послом Казахстана в Иордании - соответствующий указ был подписан президентом Касым-Жомартом Токаевым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Шалданбай Талгат Рахымкулулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве", - говорится в сообщении Акорды.

Также сегодня послом РК в Беларуси назначили Тимура Жаксылыкова, он заменил на данном посту Ерлана Байжанова.

Добавим, что, как указана на официальном сайте казахстанского посольства в королевстве, должность посла Казахстана в Иордании с июня 2019 года занимал Айдарбек Туматов.

В официальном Telegram-канале МИД РК говорится, что Талгат Шалданбай родился 2 июля 1967 года в Алматинской области.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Преподаватель казахского языка и литературы и арабского языка", в 2000 году - Дипломатическую Академию МИД Казахстана.

Дипломатическую карьеру начал в 1993 году с должности референта Консульского управления МИД. Далее продолжил работать в этом управлении в должности атташе и затем третьего секретаря. В 1996 году был направлен в посольство РК в Саудовской Аравии в качестве третьего секретаря.

С 2000 по 2002 год работал вторым секретарем в департаменте двустороннего сотрудничества МИД.

В 2002-2007 годы занимал должности второго и первого секретаря в Генеральном консульстве РК в Дубае и советника посольства РК в ОАЭ.

С 2007 по 2010 год - советник и начальник управления в департаменте Азии, Ближнего Востока и Африки, а также начальник управления Ближнего и Среднего Востока, Африки и Азии департамента консульской службы МИД РК.

После был направлен на работу в качестве консула-советника в посольство РК в Саудовской Аравии.

С 2012 по 2015 год - советник-посланник в посольстве в Египте.

С 2015 по 2017 год - глава управления ОИС департамента общеазиатского сотрудничества МИД.

В 2019 году его назначили генконсулом Казахстана в Джидде (Саудовская Аравия). До этого там же был консулом-руководителем Консульства РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2111910-talgata-shaldanbaya-naznachili-poslom-v-iordanii/

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