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Назначен новый вице-министр сельского хозяйства Казахстана

Опубликовано:

Ермек Кенжеханулы
Ермек Кенжеханулы. Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства РК Ермек Кенжеханулы назначен на должность вице-министра сельского хозяйства Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно официальной информации, Ермек Кенжеханулы родился в 1988 году в Туркестанской области.

Окончил аграрный факультет университета Рединга (Великобритания) и университет Аджу (Корея). Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2011 году менеджером в АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

В 2013 году – руководитель управления АО "Управляющая инвестиционная компания "Арқа".

С 2013 по 2014 год – руководитель аппарата акима Актогайского района Карагандинской области.

2014-2015 год – руководитель управления Министерства сельского хозяйства РК.

В 2015-2018 годах – руководитель управления туризма и внешних связей Актюбинской области.

С 2018 по 2019 год – руководитель управления информатизации и внешних связей Актюбинской области.

С 2019 по 2021 год занимал пост акима Мартукского района Актюбинской области.

С 2021 по 2022 год являлся заместителем акима Актюбинской области.

С 2022 года до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Туркестанской области.

Напомним, ране стало известно, что Дархан Абдикаримов возглавил Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2112438-naznachen-novyy-vice-ministr-selskogo-hozyaystva-kazahstana/

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