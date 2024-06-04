Токаев сменил посла Казахстана в Беларуси

Тимур Жаксылыков стал послом Казахстана в Беларуси - соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Жаксылыков Тимур Мекешевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству",- говорится в сообщении.

Помимо этого Байжанов Ерлан Сапарович был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянного представителя при Уставных органах СНГ по совместительству.

Отметим, что Тимур Жаксылыков ранее занимал пост первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

По информации с сайта МНЭ, он родился 17 сентября 1968 года.

Трудовой путь начал в 1985 году в Иртышской геологоразведочной экспедиции.

В свое время был представителем Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан по вопросам Всемирной торговой организации в Женеве, замакима Астаны, вице-министром индустрии и торговли, членом Коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии, а также помощником президента Казахстана.

С 16 февраля 2021 занимал пост первого вице-министра национальной экономики.