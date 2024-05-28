Кадровые перестановке произвели в аппарате акима Алматы

Шархан Турсунбаев был назначен на должность заместителя руководителя аппарата акима города Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

"Приказом руководителя аппарата акима города Алматы заместителем руководителя аппарата назначен Шархан Турсунбаев", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, Шархан Турсунбаев родился в 1987 году в Южно-Казахстанской (ныне Туркестанская) области. Он окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию и Казахстанский университет Дружбы народов.

"Профессиональная карьера началась в 2010 году, когда он приступил к работе главным специалистом в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы. В последующие годы занимал различные должности в аппаратах акимов Ауэзовского и Наурызбайского районов. В 2018 году работал главным специалистом отдела организационной и контрольной работы аппарата акима города Алматы", – рассказали в ведомстве.

С 2019 года по настоящее время работал руководителем аппарата, заместителем акима Ауэзовского района города Алматы.

Напомним, в начале мая был назначен новый глава Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы. Им стал Дулат Ашкенов.

При этом прежний глава Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Данияр Кирикбаев за несколько дней до этого был назначен главой Управления градостроительного контроля мегаполиса.

Кроме того, в середине апреля был назначен новый аким Алмалинского района Алматы.

В тот же день распоряжением Ерболата Досаева должность замакима Алматы получил Бейбут Шаханов, а новым главой аппарата акима южной столицы стал Айдар Жакибаев.

Позже были произведены еще некоторые кадровые перестановки в акимате мегаполиса.

Так, на должность врио главы управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы был назначен Батырхан Сулейменов, а Нурлан Нургабылов стал врио руководителя управления развития общественных пространств Алматы.