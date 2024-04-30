Назначен глава Управления градостроительного контроля Алматы

Данияр Кирикбаев был назначен на должность руководителя Управления градостроительного контроля Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу мегаполиса.

"Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя Управления градостроительного контроля назначен Данияр Кирикбаев", – говорится в сообщении акимата.

По данным ведомства, Данияр Кирикбаев родился 29 апреля 1986 года. Выпускник Казахского национального университета им. аль-Фараби и Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова. Магистр местного управления.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в банковской сфере.

В 2007-2009 годы работал в АО "Пассажирские перевозки", затем – советником председателя Управления АО "Kazsatnet". Затем в разные годы работал в Генеральной прокуратуре РК, аппарате сената парламента РК.

С 2016 по 2019 год работал руководителем администратора судов по городу Алматы. В течение двух лет был директором филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Алматы.

С 2021 по 2022 год был руководителем Управления жилищной политики города Алматы.

До нынешнего назначения занимал должность руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.

Также напомним, в середине апреля был назначен новый аким Алмалинского района Алматы.

В тот же день распоряжением Ерболата Досаева должность замакима Алматы получил Бейбут Шаханов, а новым главой аппарата акима южной столицы стал Айдар Жакибаев.

Позже были произведены еще некоторые кадровые перестановки в акимате мегаполиса.

Так, на должность врио главы управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы был назначен Батырхан Сулейменов, а Нурлан Нургабылов стал врио руководителя управления развития общественных пространств Алматы.