Досаев произвел кадровые перестановки в акимате Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев назначил Батырхана Сулейменова и Нурлана Нургабылова временно исполняющими обязанности руководителей двух управлений, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как рассказали в пресс-службе акимата, распоряжением градоначальника Ерболата Досаева на должность врио главы управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы назначен Батырхан Сулейменов.

Батырхан Сулейменов родился в 1992 году в Атырауской области. Окончил Cardiff Metropolitan University в Великобритании в 2015 году.

Трудовую деятельность начал в 2014 году. В разные годы работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных организациях. В 2017 году был гендиректором в строительной компании. С 2020 года до сегодняшнего дня – замглавы управления городского планирования и урбанистики Алматы.

Кроме того, Досаев назначил Нурлана Нургабылова врио руководителя управления развития общественных пространств Алматы.

Нурлан Нургабылов. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Нурлан Нургабылов родился в 1988 году. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "Международное право", а также University of Dundee по программе "Болашак", став магистром права.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в филиале компании Macleod Dixon LLP в Алматы. Работал эксперт-аналитиком в департаменте экономических стратегий АО "Национальный аналитический центр при правительстве РК" в Астане. В 2012-2013 годах был главным экспертом департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции.

С июня 2023 года был руководителем управления земельных отношений Алматы.

Также сегодня Досаев назначил Бейбута Шаханова замакима города, а экс-главу АО "СПК "Алматы" Армана Шамшина – главой Алмалинского района.