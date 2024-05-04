Нового главу Управления развития коммунальной инфраструктуры назначили в Алматы

Дулат Ашкенов возглавил Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы. Его назначил аким мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

"Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры города назначен Дулат Ашкенов", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, Дулат Ашкенов родился 7 июня 1987 года. Выпускник Карагандинского государственного технического университета и Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 2008 году с должности специалиста отдела Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

В разные годы работал в государственных структурах по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта Карагандинской области.

С 2017 по 2022 год работал в аппарате акима района Есиль города Астаны, занимал руководящие должности в Управлении активов и государственных закупок города Нур-Султан.

С 2022 года до нынешнего назначения работал заместителем руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.

При этом отметим, что прежний глава Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Данияр Кирикбаев несколько дней назад был назначен главой Управления градостроительного контроля мегаполиса.

Кроме того, в середине апреля был назначен новый аким Алмалинского района Алматы.

В тот же день распоряжением Ерболата Досаева должность замакима Алматы получил Бейбут Шаханов, а новым главой аппарата акима южной столицы стал Айдар Жакибаев.

Позже были произведены еще некоторые кадровые перестановки в акимате мегаполиса.

Так, на должность врио главы управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы был назначен Батырхан Сулейменов, а Нурлан Нургабылов стал врио руководителя управления развития общественных пространств Алматы.