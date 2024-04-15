Нового замакима назначили в Алматы

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией президента РК на должность заместителя акима Алматы назначен Бейбут Шаханов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Сообщается, что Бейбут Шаханов родился в 1979 году. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Казахский государственный юридический университет, Казахскую коммерческо-финансовую академию; Университет Ланкастер (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности ведущего специалиста департамента контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Агентства по регулированию естественных монополий РК.

В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства финансов, Министерства образования и науки, Министерства охраны окружающей среды.

С 2015 по 2022 годы работал в Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики, а также в Министерстве по инвестициям и развитию, Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. Работал руководителем управления строительства города Алматы.

С мая 2023 года до нынешнего назначения работал руководителем аппарата акима города Алматы.

Также стало известно, что распоряжением акима Алматы на должность руководителя аппарата акима города Алматы назначен Айдар Жакибаев.

Айдар Жакибаев. Фото: Акимат Алматы

Айдар Жакибаев родился 14 сентября 1988 года в городе Усть-Каменогорск. В 2011 году окончил Boston University (США) по специальности "инженер-электрик".

Трудовую деятельность начал в 2011 году в частном секторе. В разные годы работал в АО KPMG Tax and Advisory LLC, Министерстве национальной экономики РК, Канцелярии премьер-министра РК, Национальном банке РК.

Занимал должность заместителя директора департамента аппарата председателя Национального банка РК, советника акима города Алматы, заместителя руководителя аппарата акима города Алматы.

С мая 2023 года до нынешнего назначения работал акимом Алмалинского района города Алматы.

Напомним, 9 марта замакима Алматы Арман Кырыкбаев был назначен заведующим Отделом по коммуникациям Администрации президента Республики Казахстан.

Также в апреле стало известно, что экс-премьер Казахстана Алихан Смаилов был назначен председателем Высшей аудиторской палаты.

Наталья Годунова, которая занимала этот пост до Смаилова, получила новую должность в нацкомпании "Қазақстан темір жолы".

Также в этом месяце новую должность получил экс-министр нацэкономики Казахстана Алибек Куантыров. Его назначили генеральным директором KazEnergy.