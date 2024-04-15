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Назначен аким одного из районов Алматы

Опубликовано:

Арман Шамшин
Арман Шамшин. Фото: акимат Алматы

Бывший глава АО "СПК "Алматы" Арман Шамшин назначен на должность акима Алмалинского района южной столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

"Распоряжением акима города по согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом города Алматы акимом Алмалинского района назначен Арман Шамшин", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Арман Шамшин родился в 1986 году. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет (факультет экономики), Пекинский университет (социология). Имеет степень магистра делового администрирования для руководителей (Executive MBA) Высшей школы бизнеса Nazarbayev University.

Трудовую деятельность начал в 2011 году. В разные годы занимал ряд руководящих должностей в государственных органах и национальных компаниях. Работал советником в Министерстве экономики и бюджетного планирования, занимал пост управляющего директора АО "НУХ "Байтерек".

Свободно владеет китайским, английским и турецким языками.

С июля 2022 года до нынешнего назначения занимал должность председателя правления АО "СПК "Алматы".

По данным с официального сайта районного акимата, Алмалинский район города Алматы был образован в 1936 году и находится в центральной части города.

Ранее акимом Алмалинского района являлся Айдар Жакибаев. Сегодня стало известно о том, что его назначили на должность руководителя аппарата акима Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2085209-naznachen-akim-odnogo-iz-rayonov-almaty/

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