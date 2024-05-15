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Мирзагалиев прокомментировал свой уход с поста главы "КазМунайГаз"

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Магзум Мирзагалиев
Магзум Мирзагалиев. Фото: ortcom.kz

Экс-председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в профиле в соцсети Х прокомментировал свой уход с должности, передает NUR.KZ.

"Как для человека прошедшего все ступени в нефтегазовой отрасли, было честью и большой ответственностью руководить компанией на протяжении двух лет. Хочу поблагодарить президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за поддержку и доверие", - написал Мирзагалиев.

Он подвел итоги свой работы на посту главы компании, а также поблагодарил своих коллег.

"Хочу отдельно поблагодарить каждого сотрудника за вклад в устойчивое будущее нашей страны! КМГ по праву является одним из крупнейших налогоплательщиков страны, тем самым внося вклад в будущее республики", - написал он.

Мирзагалиев также обратился к Асхату Хасенову, на которого возложили исполнение обязанностей председателя правления АО НК "КазМунайГаз" до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

"Поздравляю Асхата Галимовича с назначением. Это профессионал с большим опытом в нефтегазовой сфере. Желаю успехов в реализации задач", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня Магзум Мирзагалиев освобожден от должности главы "КазМунайГаз". Глава фонда Нурлан Жакупов поблагодарил Мирзагалиева за его работу на посту руководителя КМГ.

Отметим, что Магзум Мирзагалиев возглавлял КМГ с апреля 2022 года. До этого - был советником главы государства. Ранее он занимал пост главы Минэнерго, а с 2019 до 2021 года - главы Минэкологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2100977-mirzagaliev-prokommentiroval-svoy-uhod-s-posta-glavy-kazmunaygaz/

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