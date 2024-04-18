Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев назначил посла Казахстана в Северной Корее (фото)

Опубликовано:

Шахрат Нурышев
Шахрат Нурышев. Фото: gov.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил послов в Объединенных Арабских Эмиратах, Северной Корее и еще в нескольких странах, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, указами главы государства назначены послы в ряде государств.

Так, Менилбеков Мадияр Смадилович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Королевстве Саудовская Аравия, постоянным представителем РК при Организации Исламского Сотрудничества, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Объединенных Арабских Эмиратах.

Мадияр Менилбеков
Мадияр Менилбеков. Фото: t.me/pressmfakz

Мухаметалиулы Нажмедин назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Объединенных Арабских Эмиратах, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Султанате Оман.

Нажмедин Мухаметалиулы
Нажмедин Мухаметалиулы. Фото: t.me/pressmfakz

Туматов Айдарбек Ануарбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Султанате Оман, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Иорданском Хашимитском Королевстве, чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Ирак, государстве Палестина по совместительству.

Айдарбек Туматов
Айдарбек Туматов. Фото: t.me/pressmfakz

Чрезвычайный и полномочный посол РК в Китайской Народной Республике Нурышев Шахрат Шакизатович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.

Также указом главы государства Арын Берик Сакбайулы освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Королевстве Саудовская Аравия, постоянного представителя РК при Организации Исламского Сотрудничества, чрезвычайного и полномочного посла РК в Королевстве Бахрейн по совместительству.

В конце марта сообщалось, что Токаев назначил послов в Израиле, Иране и еще ряде стран.

В октябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов в Мексике, Индонезии и Латвии.

В июне того же года глава государства назначил послов в Чехии, Хорватии, Республике Корея и еще ряде стран.

Президент также произвел ряд изменений в дипломатическом корпусе в апреле прошлого года. Был назначен новый посол Казахстана в Азербайджане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2086790-tokaev-naznachil-poslov-v-oae-severnoy-koree-i-esche-neskolkih-stranah/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.