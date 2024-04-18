Токаев назначил посла Казахстана в Северной Корее (фото)
Опубликовано:
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил послов в Объединенных Арабских Эмиратах, Северной Корее и еще в нескольких странах, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает Акорда в Telegram-канале, указами главы государства назначены послы в ряде государств.
Так, Менилбеков Мадияр Смадилович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Королевстве Саудовская Аравия, постоянным представителем РК при Организации Исламского Сотрудничества, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Объединенных Арабских Эмиратах.
Мухаметалиулы Нажмедин назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Объединенных Арабских Эмиратах, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Султанате Оман.
Туматов Айдарбек Ануарбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Султанате Оман, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Иорданском Хашимитском Королевстве, чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Ирак, государстве Палестина по совместительству.
Чрезвычайный и полномочный посол РК в Китайской Народной Республике Нурышев Шахрат Шакизатович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.
Также указом главы государства Арын Берик Сакбайулы освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Королевстве Саудовская Аравия, постоянного представителя РК при Организации Исламского Сотрудничества, чрезвычайного и полномочного посла РК в Королевстве Бахрейн по совместительству.
В конце марта сообщалось, что Токаев назначил послов в Израиле, Иране и еще ряде стран.
В октябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов в Мексике, Индонезии и Латвии.
В июне того же года глава государства назначил послов в Чехии, Хорватии, Республике Корея и еще ряде стран.
Президент также произвел ряд изменений в дипломатическом корпусе в апреле прошлого года. Был назначен новый посол Казахстана в Азербайджане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2086790-tokaev-naznachil-poslov-v-oae-severnoy-koree-i-esche-neskolkih-stranah/