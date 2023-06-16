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Токаев назначил послов в Чехии, Хорватии и еще ряде стран

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня назначил послов в ряде стран, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Президент подписал соответствующие указы.

Так, Дюсенбаев Бакыт Амангельдинович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Чешской Республике, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Корея.

Арыстанов Нургали Алмасбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Корея.

Камалдинов Акылбек Абсатович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Хорватия, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Канаде.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Сингапур Куттыкадам Аскар Сейдахметулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Австралийском Союзе, Новой Зеландии по совместительству.

Помимо этого, указом главы государства Тажин Марат Муханбетказиевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Чешской Республике.

По данным Британской энциклопедии, при назначении главы дипмиссии новый посол отправляется с верительной грамотой, адресованной главой его государства главе принимающей страны, чтобы представить посла в качестве своего представителя.

В большинстве крупных столиц копия верительной грамоты сначала передается в частном порядке министру иностранных дел, после чего новый посол может иметь дело с министерством иностранных дел и начать вызывать своих дипломатических коллег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2025127-tokaev-naznachil-poslov-v-ryade-gosudarstv/

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