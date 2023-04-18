Токаев назначил послов в Азербайджане, Ирландии, Ватикане и других странах

Алим Байел. Фото: gov.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил посла Казахстана в Азербайджане, а также расширил полномочия действующих послов в Великобритании и Швейцарии. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Указом главы государства Байел Алим Дауренович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике", – говорится в сообщении.

Ранее Байел являлся генеральным консулом РК в Стамбуле с 1 марта 2020 года.

По данным с официального сайта генконсульства, он окончил Ближневосточный технический университет в Анкаре, Турция, по специальности "Бизнес-администрирование", а позже закончил магистратуру Университета Джорджа Вашингтона по специальности "Государственное управление".

За годы своей карьеры Алим Байел также являлся:

экспертом Совета сотрудничества тюркоязычных государств;

директором центра международных отношений Тюркской академии;

руководителем управления международного сотрудничества Министерства Республики Казахстан по делам государственной службы;

руководителем управления международного сотрудничества, руководителем управления стратегических разработок Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;

первым секретарем по политическим вопросам посольства Республики Казахстан в Турции.

При этом указом президента Абдыкаримов Сержан Оралбаевич был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Азербайджанской Республике.

Сержан Абдыкаримов. Фото: facebook.com/kazembbaku

По данным с официального сайта посольства РК в Азербайджане, дипломатические отношения между странами были установлены 27 августа 1992 года. А в декабре 1994 года было открыто посольство Республики Казахстан в Азербайджанской Республике.

Сержан Абдыкаримов занимал пост посла Казахстана в Азербайджане с октября 2019 года.

Кроме того, указами главы государства:

чрезвычайный и полномочный посол РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ильясов Магжан Жанботаулы был назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Исландии, Ирландии по совместительству;

был назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Исландии, Ирландии по совместительству; чрезвычайный и полномочный посол РК в Швейцарской Конфедерации Саржанов Кайрат Асаниязович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Магжан Ильясов. Фото: gov.kz

Напомним, что Магжан Ильясов был назначен послом Казахстана в Великобритании в начале октября прошлого года.

До назначения послом Казахстана в Великобритании с 2020 года он являлся постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, Кайрат Саржанов был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации в конце октября 2022 года.

Кайрат Саржанов. Фото: gov.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2017194-tokaev-naznachil-posla-kazahstana-v-azerbaydzhane/