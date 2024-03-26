Послов в Израиле, Иране и еще ряде стран назначил Токаев

Ряд кадровых изменений в дипломатическом корпусе произвел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды,

Оналбаев Онталап Серикбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Исламской Республике Иран;

Буршаков Сатыбалды Ересович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Северная Македония . Он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Израиле, чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Кипр по совместительству;

. Он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Израиле, чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Кипр по совместительству; Ембердиев Даулет Тазабекович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Государстве Израиль;

Чрезвычайный и полномочный посол РК во Вьетнаме Тумыш Канат Кобыландыулы назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству;

Чрезвычайный и полномочный посол РК в Королевстве Марокко Сайлаукызы Саулекуль назначена чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Того по совместительству.

по совместительству. Чрезвычайный и полномочный посол РК в Венгрии Абдрашов Жанибек Жараскан-улы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Северная Македония по совместительству.

Напомним, ранее казахстанский космонавт Айдын Аимбетов получил новую должность - его назначили главой АО "СП "Байтерек".

В октябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов в Мексике, Индонезии и Латвии.

В июне того же года глава государства назначил послов в Чехии, Хорватии, Республике Корея и еще ряде стран.

В апреле президент также произвел ряд изменений в дипломатическом корпусе. Был назначен новый посол Казахстана в Азербайджане.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев расширил полномочия действующих послов в Великобритании и Швейцарии.