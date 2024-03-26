Послов в Израиле, Иране и еще ряде стран назначил Токаев
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Ряд кадровых изменений в дипломатическом корпусе произвел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.
Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды,
- Оналбаев Онталап Серикбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Исламской Республике Иран;
- Буршаков Сатыбалды Ересович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Северная Македония. Он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Израиле, чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Кипр по совместительству;
- Ембердиев Даулет Тазабекович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Государстве Израиль;
- Чрезвычайный и полномочный посол РК во Вьетнаме Тумыш Канат Кобыландыулы назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству;
- Чрезвычайный и полномочный посол РК в Королевстве Марокко Сайлаукызы Саулекуль назначена чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Того по совместительству.
- Чрезвычайный и полномочный посол РК в Венгрии Абдрашов Жанибек Жараскан-улы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Северная Македония по совместительству.
Напомним, ранее казахстанский космонавт Айдын Аимбетов получил новую должность - его назначили главой АО "СП "Байтерек".
В октябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов в Мексике, Индонезии и Латвии.
В июне того же года глава государства назначил послов в Чехии, Хорватии, Республике Корея и еще ряде стран.
В апреле президент также произвел ряд изменений в дипломатическом корпусе. Был назначен новый посол Казахстана в Азербайджане.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев расширил полномочия действующих послов в Великобритании и Швейцарии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2073615-novyh-poslov-naznachil-tokaev/