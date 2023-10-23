Токаев назначил новых послов в Мексике, Индонезии и Латвии
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов в Мексике, Индонезии и Латвии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как сообщает Telegram-канал пресс-службы президента, указом главы государства Сержан Абдыкаримов назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Индонезия.
На официальной Facebook-странице посольства РК в Азербайджане указано, что Сержан Оралбаевич Абдыкаримов родился 11 мая 1976 года в Караганде.
Окончил Алматинский государственный университет имени Абая и Дипломатическую Академию МИД РФ.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса. Владеет английским, французским, корейским и индонезийским языками.
Дипломатическую карьеру начал в 1998 году с должности референта Управления Европы и Америки Третьего Департамента МИД РК.
Затем занимал должности атташе департамента международного экономического сотрудничества, работал в посольствах РК в Республике Корея, Австрии, Великобритании, был поверенным в делах РК в Болгарии.
С 2015 года был послом Казахстана в Чехии, а также в Словакии по совместительству, в 2019 году занял пост посла РК в Азербайджане.
Тимур Примбетов назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Мексиканских Соединенных Штатах, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Латвийской Республике.
На сайте посольства РК в Латвии указано, что Тимур Владимирович Примбетов родился 17 сентября 1973 года в Алматы.
Окончил факультет международных отношений Казахского Национального университета им. Аль-Фараби.
С 1997 по 2004 год работал в Центральном аппарате Министерства иностранных дел РК, в посольстве РК в Королевстве Испания.
С 2004 по 2008 год работал в Администрации президента Казахстана, позже занимал пост советник-посланника посольства РК в Российской Федерации.
Послом РК в Латвии являлся с 2019 года.
Даурен Карипов назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Латвийской Республике.
В официальном Telegram-канале МИД РК сообщается, что Карипов Даурен Айтбаевич родился 2 июля 1969 года в Талдыкорганской области.
Окончил Казахский Государственный университет мировых языков имени Абылай хана.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.
Владеет немецким языком.
Свою трудовую деятельность начал в 1994 году в качестве специалиста Министерства транспорта и коммуникации РК. Позднее в 1996 году стал референтом Главного консульского управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В разные годы был атташе, третьим секретарем Департамента консульской службы МИД РК, третьим секретарем посольства РК в Германии, вторым секретарем Департамента консульской службы МИД РК, вице-консулом, консулом Генерального консульства РК в городе Франкфурт-на-Майне, советником посольства РК в Швейцарии.
Возглавлял управление Департамента консульской службы МИД РК.
С 2019 по 2022 год – посол Казахстана в Германии.
Кроме того, глава государства подписал указ, согласно которому Данияр Сарекенов освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Индонезия, чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Филиппины по совместительству.
На официальном сайте посольства Казахстана в Индонезии указано, что Данияр Сарекенов родился 25 сентября 1971 года.
Окончил исторический факультет Казахского государственного национального университета им. Аль-Фараби.
Владеет английским и японским языками, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.
В системе Министерства иностранных дел РК работает с 1993 года.
В разные годы занимал должности заместителя отдела по внешним связям Канцелярии премьер-министра, советник-посланника посольства РК в Японии, чрезвычайного и полномочного посла РК Малайзии, Индонезии и в Республике Филиппины, а также посла РК при АСЕАН.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2042110-tokaev-naznachil-novyh-poslov-v-neskolkih-stranah/