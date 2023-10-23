Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов в Мексике, Индонезии и Латвии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщает Telegram-канал пресс-службы президента, указом главы государства Сержан Абдыкаримов назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Индонезия.

Сержан Абдыкаримов. Фото: facebook.com/kazembbaku

На указано, что Сержан Оралбаевич Абдыкаримов родился 11 мая 1976 года в Караганде.

Окончил Алматинский государственный университет имени Абая и Дипломатическую Академию МИД РФ.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса. Владеет английским, французским, корейским и индонезийским языками.

Дипломатическую карьеру начал в 1998 году с должности референта Управления Европы и Америки Третьего Департамента МИД РК.

Затем занимал должности атташе департамента международного экономического сотрудничества, работал в посольствах РК в Республике Корея, Австрии, Великобритании, был поверенным в делах РК в Болгарии.

С 2015 года был послом Казахстана в Чехии, а также в Словакии по совместительству, в 2019 году занял пост посла РК в Азербайджане.

Тимур Примбетов назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Мексиканских Соединенных Штатах, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Латвийской Республике.

Тимур Примбетов. Фото: Facebook / Kazahstānas Vēstniecība Latvijā / Embassy of Kazakhstan in Latvia

На сайте посольства РК в Латвии указано, что Тимур Владимирович Примбетов родился 17 сентября 1973 года в Алматы.

Окончил факультет международных отношений Казахского Национального университета им. Аль-Фараби.

С 1997 по 2004 год работал в Центральном аппарате Министерства иностранных дел РК, в посольстве РК в Королевстве Испания.

С 2004 по 2008 год работал в Администрации президента Казахстана, позже занимал пост советник-посланника посольства РК в Российской Федерации.

Послом РК в Латвии являлся с 2019 года.

Даурен Карипов назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Латвийской Республике.

Даурен Карипов. Фото: t.me/pressmfakz

В официальном Telegram-канале МИД РК сообщается, что Карипов Даурен Айтбаевич родился 2 июля 1969 года в Талдыкорганской области.

Окончил Казахский Государственный университет мировых языков имени Абылай хана.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

Владеет немецким языком.

Свою трудовую деятельность начал в 1994 году в качестве специалиста Министерства транспорта и коммуникации РК. Позднее в 1996 году стал референтом Главного консульского управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В разные годы был атташе, третьим секретарем Департамента консульской службы МИД РК, третьим секретарем посольства РК в Германии, вторым секретарем Департамента консульской службы МИД РК, вице-консулом, консулом Генерального консульства РК в городе Франкфурт-на-Майне, советником посольства РК в Швейцарии.

Возглавлял управление Департамента консульской службы МИД РК.

С 2019 по 2022 год – посол Казахстана в Германии.

Кроме того, глава государства подписал указ, согласно которому Данияр Сарекенов освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Индонезия, чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Филиппины по совместительству.

Данияр Сарекенов. Фото: gov.kz

На официальном сайте посольства Казахстана в Индонезии указано, что Данияр Сарекенов родился 25 сентября 1971 года.

Окончил исторический факультет Казахского государственного национального университета им. Аль-Фараби.

Владеет английским и японским языками, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

В системе Министерства иностранных дел РК работает с 1993 года.

В разные годы занимал должности заместителя отдела по внешним связям Канцелярии премьер-министра, советник-посланника посольства РК в Японии, чрезвычайного и полномочного посла РК Малайзии, Индонезии и в Республике Филиппины, а также посла РК при АСЕАН.