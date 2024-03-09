Замакима Алматы получил должность в Администрации президента

Сегодня Арман Кырыкбаев получил новую должность - в Администрации президента, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

"Распоряжением главы государства Кырыкбаев Арман Оразбаевич назначен заведующим Отделом по коммуникациям Администрации президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

На сайте акимата Алматы говорится, что Арман Кырыкбаев родился 20 октября 1976 года в городе Целинограде.

Является выпускником Казахской государственной академии управления, а также Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

По специальности экономист-международник. Имеет общий трудовой стаж более 25 лет в государственной службе, в сфере культуры и молодежной политики.

Трудовую деятельность начинал референтом, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан в 1996 году.

С 1997-1999 годы был атташе посольства Республики Казахстан в Узбекистане, с 1999 по 2000 год - третий секретарь министерства иностранных дел, затем второй секретарь Комитета по делам СНГ МИД Республики Казахстан.

С 2002 по 2004 год - директор департамента стратегии и маркетинга ЗАО «Корпорация ABE», в 2004-2005 годы - генеральный директор ТОО "К-МАРТ".

В 2005 году занимал должность заместителя акима Медеуского района, с 2005 по 2006 год - директор Государственного фонда развития молодежной политики г. Алматы, с апреля 2006 года по февраль 2008 года - директор департамента общественно-политической работы и связей с общественностью министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Занимал должность председателя комитета культуры министерства культуры и информации Республики Казахстан, был заместителем акима Карагандинской области с января 2010 по февраль 2012 года.

Арман Кырыкбаев занимал пост вице-министра культуры и информации Республики Казахстан в 2012-2014, был советником первого заместителя председателя партии "Нур Отан" в 2014-2015 годы.