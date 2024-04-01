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Экс-министр экономики Алибек Куантыров получил новую должность

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Алибек Куантыров
Алибек Куантыров. Фото: t.me/Petro_council

Экс-министр нацэкономики Алибек Куантыров получил новую должность – его назначили генеральным директором KazEnergy, передает NUR.KZ со ссылкой на Нефтегазовый совет Казахстана.

Бывший глава Министерства нацэкономики Казахстана Алибек Куантыров назначен генеральным директором KazEnergy, сообщается в официальном Telegram-канале Нефтегазового совета РК.

Напомним, что Куантыров занимал должность министра нацэкономики с января 2022 года до февраля этого года.

По информации на сайте Параграф "Юрист", Куантыров Алибек Сакенович родился в 1983 году в Атырау. В 2006 году окончил Томский государственный университет по специальностям "Финансы и кредит", "Лингвистика и межкультурная коммуникация".

В 2010 году – Мичиганский университет по стипендии "Болашақ".

Трудовой путь начал в 2005 году.

С 2013 по 2019 год – заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа, заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С 2019 по 2021 год – заместитель заведующего Отделом канцелярии первого президента – Елбасы.

С 2021 по 2022 год – вице-министр национальной экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2076657-eks-glava-mne-alibek-kuantyrov-stal-gendirom-kazenergy/

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