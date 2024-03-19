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Космонавт Айдын Аимбетов стал главой "СП "Байтерек"

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Айдын Аимбетов
Айдын Аимбетов. Фото: facebook.com/Gharysh

Казахстанский космонавт Айдын Аимбетов получил новую должность - его назначили главой АО "СП "Байтерек". О назначении сообщил Багдат Мусин, пишет МИА "Казинформ".

Об этом объявили на торжественном собрании в честь 20-летия РЦКС, которое прошло 18 марта 2024 года в Национальном космическом центре.

Отмечается, что Айдын Аимбетов был избран председателем правления АО "СП "Байтерек" 1 марта 2024 года решением Совета директоров АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек".

"Хотел бы поздравить Айдына Акановича с назначением. Вы немало сделали для космической индустрии, отрасли в целом. В Вашем лице хотел бы поблагодарить весь коллектив "Қазақстан Ғарыш Сапары", в котором Вы работаете почти девять лет, за новации", - заявил глава Минцифры.

По информации Ассамблеи народа Казахстана, Айдын Аимбетов родился 27 июля 1972 года в селе Отенай Алматинской области.

В 1993 году окончил Армавирское высшее военное авиационное училище.

В 2006 году окончил полный курс Жетысуского государственного университета им.И.Жансугурова, физико-математический факультет по специальности "Физика и информатика".

Со 2 по 12 сентября 2015 года совершил космический полет в качестве бортинженера транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз ТМА-18М" к Международной космической станции (МКС). Являлся членом экспедиции посещения ЭП-18 на МКС.

Вернулся на Землю на ТПК "Союз ТМА-16М". Продолжительность полета составила 9 суток 20 часов 13 минут 51 секунду.

545-й космонавт мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2070975-kosmonavt-aydyn-aimbetov-stal-glavoy-ao-sp-bayterek/

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