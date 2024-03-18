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Новое назначение Ажар Гиният объяснила глава Минздрава

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Ажар Гиният
Ажар Гиният. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Глава Минздрава Акмарал Альназарова сегодня в кулуарах мажилиса объяснила, почему Ажар Гиният назначили на должность главы детского реабилитационного центра, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ажар Гиниятовна хотела продолжить согласно своему медобразованию работу, потому что она педиатр, и поэтому этот центр, в целом, в связи с тем, что были кадровые перестановки до этого, он был выбран. Это республиканский центр реабилитационный.

Тот потенциал, который есть у Ажар Гиниятовны по работе с международными организациями, тот политический вес, который она набрала за годы работы в МЗ, я думаю, он только положительно скажется на работе этого центра", – заявила Альназарова.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что экс-министр здравоохранения Ажар Гиният возглавила НАО "Национальный центр детской реабилитации". Пост главы Минздрава она занимала с января 2022 до февраля 2024 года.

После отставки Гиният новая глава Минздрава Акмарал Альназарова заявляла, что экс-министр останется работать в системе здравоохранения.

"Мы не можем сейчас раскидываться ценными кадрами. Ажар Гиниятовна имеет колоссальный опыт административной работы в системе здравоохранения, однозначно ее опыт будет использован нами", – говорила ранее Альназарова.

Добавим, по данным с официального сайта медорганизации, НАО "Национальный центр детской реабилитации" принял своих первых пациентов 10 сентября 2007 года.

В Центре ежегодно проходят реабилитацию 4200 детей. За 15 лет было оздоровлено 61 647 детей. Из них социализировано – 32 975детей (56%). Оказание комплекса реабилитационных услуг осуществляется с применением модели интегративной реабилитации, где в основу деятельности Центра положено использование трех аспектов мультидисциплинарной реабилитации: медицинская реабилитация, педагогическая коррекция, социальная адаптация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2070159-ona-pediatr-novoe-naznachenie-azhar-giniyat-obyasnila-glava-minzdrava/

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