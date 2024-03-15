Экс-глава Минздрава Ажар Гиният получила новую должность

Бывший министр здравоохранения Ажар Гиният возглавила НАО "Национальный центр детской реабилитации". Об этом сообщается на Instagram-странице центра, передает NUR.KZ.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова представила коллективу НАО "Национальный центр детской реабилитации" нового руководителя –Ажар Гиният.

Согласно официальной информации, Гиният родилась в 1969 году в Западно-Казахстанской области.

В 1992 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности "врач-педиатр", в 2007 году — Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности "менеджер государственного и местного управления", в 2015 году — НОУ "Алматы Менеджмент Университет" по специальности "магистр делового администрирования МВА".

Трудовую деятельность начала в 1993 году участковым педиатром городской поликлиники №2 в Атыpay.

С 1994 по 1999 год работала врачом-инфекционистом, заведующей отделением медицинской санитарной части №1 Актау.

С 1999 по 2001 год была заместителем главного врача по лечебной работе Мангистауской инфекционной больницы.

С 2001 по 2005 год — заместитель начальника управления здравоохранения Мангистауской области.

С 2005 по 2006 год — директор департамента здравоохранения Мангистауской области.

С 2008 по 2017 год — начальник управления, директор департамента Министерства здравоохранения РК.

С сентября 2017 года по 2020 год занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра управления делами президента РК.

26 июня 2020 года постановлением правительства РК Гиният была назначена на должность вице-министра здравоохранения.

Пост министра здравоохранения занимала с января 2022-го до февраля 2024 года. После отставки Гиният новая глава Минздрава Акмарал Альназарова заявляла, что экс-министр останется работать в системе здравоохранения.

За достижения в области развития здравоохранения награждена нагрудными знаками "За вклад в развитие здравоохранения", "Отличник здравоохранения", орденом "Құрмет".