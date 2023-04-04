Назначен министр науки и высшего образования Казахстана
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Министром науки и высшего образования Республики Казахстан назначен Нурбек Саясат. Соответствующий указ подписал президент, сообщает сайт Акорды.
На официальном сайте Миннауки и высшего образования сообщается, что Нурбек Саясат родился 18 мая 1981 года в Семипалатинске (сейчас Семей).
Получал образование в Колледже Маршаллтаун (США) по специальности "политология", ЕНУ имени Л.Н. Гумилева по специальности "международное право".
Окончил магистратуру университета La Sapienza (Италия) в степени магистр геополитики, Академию "Кокше" в степени бакалавра психологии.
Обладает квалификациями политолога, юриста, магистра геополитики и международной безопасности.
С 2000 по 2001 год работал помощником конгрессмена Марка Смита (США), в правительстве штата Айова (США).
В 2006-2008 годах работал в АО "ФУР "Казына", позже заведовал сектором отдела кадровой политики Администрации президента Республики Казахстан.
2008 год - доцент, вице-ректор по международному сотрудничеству Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.
С 2008 по 2009 год - исполнительный директор, директор департамента кадровой работы и управления персоналом АО "ФНБ "Самрук-Казына".
В 2009-2010 годах - директор Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при президенте РК.
С 2010 по 2013 год - президент АО "Центр международных программ".
С 2013 по 2015 год - директор Института общественной политики Народно-Демократической партии "Нур Отан".
С 2016 по 2017 год - управляющий директор МФЦА.
С 2018 по 2022 год - руководитель образовательных проектов BTS Digital, генеральный директор BTS Education.
С февраля 2022 по июнь 2022 года являлся депутатом мажилиса РК. Он занял кресло, освободившееся после ухода Дариги Назарбаевой.
В июне 2022 Министерство образования и науки Казахстана было разделено на два ведомства - Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Последнее возглавил Нурбек Саясат.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015396-naznachen-ministr-nauki-i-vysshego-obrazovaniya-kazahstana/