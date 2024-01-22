Токаев назначил нового начальника Национального университета обороны

Президент РК Касым-Жомарт Токаев освободил от должности прежнего начальника Национального университета обороны РК и назначил нового руководителя, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Альчекенов Лут Сапуович освобожден от должности начальника Национального университета обороны Республики Казахстан.

Мустабеков Аскар Досбосынович назначен начальником Национального университета обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

Согласно информации на официальном сайте Национального университета обороны, генерал-майор Мустабеков Аскар Досбосынович ранее занимал должность первого заместителя начальника университета. Также работал на должности начальника учебно-методического управления.

Имеет ученую степень доктора философии (PhD).

Напомним, 12 декабря 2023 года стало известно, что Минобороны Казахстана опубликовало проект приказа, согласно которому планируется переименовать Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

"Целью принятия указанного проекта приказа является переименование Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в Национальный университет обороны Республики Казахстан", – говорилось в справке-обосновании.

При этом еще в октябре прошлого года сенатор Бекбол Орынбасаров в кулуарах палаты рассказал о переименовании Национального университета обороны. В частности, планировалось убрать слово Елбасы из названия университета.

12 января в соцсетях начали распространять информацию о сносе памятника первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с территории Национального университета обороны.

Позже в Минобороны заявили, что в связи с переименованием университета было принято решение перенести памятник Назарбаеву в здание Государственного военно-исторического музея вооруженных сил РК.