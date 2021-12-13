Назначен новый вице-министр энергетики Казахстана

Жандос Нурмаганбетов. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Нурмаганбетов Жандос Демесинович назначен на должность вице-министра энергетики Казахстана, сообщает официальный сайт премьер-министра.

Жандос Нурмаганбетов родился в 1981 году в Жамбылской области.

Окончил Карагандинский государственный университет им Е.А. Букетова, Университет международного бизнеса, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, АО «Университет КИМЭП».

Трудовую деятельность начал в 2003 году в частных структурах.

С 2005 по 2010 год занимал пост генерального директора АО "Кызылординская РЭК".

С 2011 по 2013 был председателем правления АО НК "СПК "Кызылорда".

С 2013 по 2019 год трудился в частной компании.

С 2020 года по настоящее время занимал должность управляющего директора по стратегии и развитию АО "KEGOC".

Ранее сообщалось, что Кайрат Рахимов освобожден от должности вице-министра энергетики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1946617-naznachen-novyy-vitse-ministr-energetiki-kazahstana/