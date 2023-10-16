Руководителей ДЧС сменили еще в двух регионах Казахстана

Приказом министра по ЧС назначен новый глава Департамента по ЧС области Жетісу, а также Туркестанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Так, начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу назначен полковник Нурлан Бекбосынов.

Сообщается, что Нурлан Бекбосынов родился в 1971 году в Карагандинской области. В органах гражданской защиты работает с 1993 года.

Трудовую деятельность начал с должности начальника отдельного поста поселка Саяк военизированной пожарной охраны УВД Жезказганской области. Работал на различных должностях Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области.

С 2010 по 2023 годы занимал различные руководящие должности в подразделениях Департамента по ЧС Карагандинской области. Последняя занимаемая должность – заместитель начальника ДЧС Карагандинской области.

Аскар Тулешев. Фото: gov.kz

При этом ДЧС Туркестанской области, по данным с официального сайта МЧС, возглавил полковник гражданской защиты Аскар Тулешев.

Он родился в 1975 году в городе Актюбинск (Актобе) Актюбинской области. Окончил Ташкентскую высшую пожарно-техническую школу МВД Республики Узбекистан.

Трудовую деятельность Аскар Тулешев начал с 1996 года помощником руководителя пожаротушения Управления государственной противопожарной службы при Управлении внутренних дел Актюбинской области.

В разные годы работал старшим помощник руководителя пожаротушения дежурной службы пожаротушения противопожарной службы, начальником Центра оперативного управления силами и средствами, начальником Управления противопожарной службы города Актобе, заместителем начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, начальником Управления государственного пожарного контроля ДЧС Актюбинской области.

В последние годы работал заместителем начальника Департаментов по чрезвычайным ситуациям Кызылординской и Актюбинской областей.

Также сегодня стало известно, что экс-глава ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев возглавил Департамент по ЧС Алматы.

При этом в конце сентября сменились руководители департаментов по ЧС еще в нескольких регионах Казахстана.

Так, Куанар Базарбаев был назначен начальником ДЧС Шымкента, а Ергали Бахаев – Восточно-Казахстанской области.

Полковник Ерик Сарыбаев возглавил ДЧС Северо-Казахстанской области.

При этом на должность начальника ДЧС Актюбинской области назначили Нургали Жунусова, а главой ДЧС Атырауской области стал Нурлан Жанабаев.