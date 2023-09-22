Полковник Нурлан Жанабаев назначен начальником ДЧС Атырауской области
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Полковник Нурлан Жанабаев назначен начальником ДЧС Атырауской области. 21 сентября его представил главе региона Серику Шапкенову, личному составу и ветеранам органов гражданской защиты министр по ЧС, генерал-майор Сырым Шарипханов, передает официальный сайт ДЧС Атырауской области.
Жанабаев Нурлан Максутович родился 11 декабря 1984 года в Махамбетском районе Гурьевской (ныне Атырауской) области.
В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности "пожарная безопасность".
Службу в органах гражданской защиты начинал в 2006 году с должности инженера.
По информации официального сайта ДЧС Мангистауской области, в июле 2006 года он стал старшим инженером службы координации деятельности противопожарных и аварийно-спасательных подразделений УГКН Атырауской области.
Затем был:
- инженером отдела противопожарной службы Махамбетского района ДПС Атырауской области;
- главным специалистом отдела по чрезвычайным ситуациям Макатского района ДЧС Атырауской области;
- оперативным дежурным управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС Атырауской области;
- начальником отдела по чрезвычайным ситуациям Махамбетского района ДЧС Атырауской области;
- начальником отдела по чрезвычайным ситуациям Жылыойского района ДЧС Атырауской области;
- начальником Управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС Атырауской области;
- начальником Управления по чрезвычайным ситуациям Атырау.
С февраля 2021 года по настоящее назначение работал заместителем начальника ДЧС Мангистауской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2037658-polkovnik-nurlan-zhanabaev-naznachen-nachalnikom-dchs-atyrauskoy-oblasti/