Полковник Нурлан Жанабаев назначен начальником ДЧС Атырауской области. 21 сентября его представил главе региона Серику Шапкенову, личному составу и ветеранам органов гражданской защиты министр по ЧС, генерал-майор Сырым Шарипханов, передает официальный сайт ДЧС Атырауской области.

Жанабаев Нурлан Максутович родился 11 декабря 1984 года в Махамбетском районе Гурьевской (ныне Атырауской) области.

В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности "пожарная безопасность".

Службу в органах гражданской защиты начинал в 2006 году с должности инженера.

По информации официального сайта ДЧС Мангистауской области, в июле 2006 года он стал старшим инженером службы координации деятельности противопожарных и аварийно-спасательных подразделений УГКН Атырауской области.

Затем был:

инженером отдела противопожарной службы Махамбетского района ДПС Атырауской области;

главным специалистом отдела по чрезвычайным ситуациям Макатского района ДЧС Атырауской области;

оперативным дежурным управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС Атырауской области;

начальником отдела по чрезвычайным ситуациям Махамбетского района ДЧС Атырауской области;

начальником отдела по чрезвычайным ситуациям Жылыойского района ДЧС Атырауской области;

начальником Управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС Атырауской области;

начальником Управления по чрезвычайным ситуациям Атырау.

С февраля 2021 года по настоящее назначение работал заместителем начальника ДЧС Мангистауской области.