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Полковник Нурлан Жанабаев назначен начальником ДЧС Атырауской области

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Нурлан Жанабаев
Нурлан Жанабаев. Фото: gov.kz

Полковник Нурлан Жанабаев назначен начальником ДЧС Атырауской области. 21 сентября его представил главе региона Серику Шапкенову, личному составу и ветеранам органов гражданской защиты министр по ЧС, генерал-майор Сырым Шарипханов, передает официальный сайт ДЧС Атырауской области.

Жанабаев Нурлан Максутович родился 11 декабря 1984 года в Махамбетском районе Гурьевской (ныне Атырауской) области.

В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности "пожарная безопасность".

Службу в органах гражданской защиты начинал в 2006 году с должности инженера.  

По информации официального сайта ДЧС Мангистауской области, в июле 2006 года он стал старшим инженером службы координации деятельности противопожарных и аварийно-спасательных подразделений УГКН Атырауской области.

Затем был:

  • инженером отдела противопожарной службы Махамбетского района ДПС Атырауской области;
  • главным специалистом отдела по чрезвычайным ситуациям Макатского района ДЧС Атырауской области;
  • оперативным дежурным управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС Атырауской области;
  • начальником отдела по чрезвычайным ситуациям Махамбетского района ДЧС Атырауской области;
  • начальником отдела по чрезвычайным ситуациям Жылыойского района ДЧС Атырауской области;
  • начальником Управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС Атырауской области;
  • начальником Управления по чрезвычайным ситуациям Атырау.

С февраля 2021 года по настоящее назначение работал заместителем начальника ДЧС Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2037658-polkovnik-nurlan-zhanabaev-naznachen-nachalnikom-dchs-atyrauskoy-oblasti/

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