Назначен новый начальник ДЧС Актюбинской области

Приказом министра по ЧС на должность начальника ДЧС Актюбинской области назначен Нургали Жунусов, который ранее возглавлял ДЧС Туркестанской области, передает официальный сайт МЧС РК.

Заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК, полковник Маргулан Аманбаев представил личному составу ДЧС Актюбинской области нового начальника.

Нургали Жунусов родился 23 февраля 1975 года в селе Каратобе Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

В 1998 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК по специальности "пожарная безопасность".

Трудовую деятельность начал инспектором военизированной пожарной части №16 отряда военизированной пожарной охраны Управления государственной противопожарной службы при УВД Южно-Казахстанской области.

С 2018 года до настоящего назначения занимал должность начальника ДЧС Туркестанской области.

Напомним, ранее также был назначен начальник ДЧС Атырауской области. Им стал полковник Нурлан Жанабаев. Он с февраля 2021 года был заместителем начальника ДЧС Мангистауской области.

Нового руководителя представил главе региона Серику Шапкенову, личному составу и ветеранам органов гражданской защиты министр по ЧС Сырым Шарипханов.