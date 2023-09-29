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Назначены начальники ДЧС Шымкента и ВКО

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Куанар Базарбаев и Ергали Бахаев
Куанар Базарбаев и Ергали Бахаев. Фото: ДЧС Шымкента и ВКО

Куанар Базарбаев назначен начальником ДЧС Шымкента, а Ергали Бахаев - Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств, передает NUR.KZ.

Так, начальником​ ДЧС Шымкента назначен генерал-майор Куанар Базарбаев, который ранее занимал должность начальника ДЧС Астаны.

Он родился в 1967 году в селе Каратал Северо-Казахстанской области.​ В 2005 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности "инженер пожарной безопасности".

В органах гражданской защиты с 1992 года. Начинал службу с пожарного. Далее работал инспектором, руководителем дежурной службы пожаротушения, начальником пожарных частей. 

С 2015 по 2020 годы – начальник ДЧС Мангистауской области.

С 2020 по 2023 годы – начальник ДЧС Астаны.

Ергали Бахаев назначен начальником ДЧС Восточно-Казахстанской области. Ранее он занимал должность начальника штаба-департамента МЧС РК.

Нового руководителя коллективу представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор ​Ерлан Нурпеисов. Он охарактеризовал Ергали Бахаева, как опытного и грамотного специалиста, знающего специфику системы чрезвычайных ситуаций.

Ергали Бахаев родился в 1973 году в городе Арыси Туркестанской области. Окончил Казахскую главную архитектурно-строительную академию по специальности "технико-правовая экспертиза" и Национальный университет обороны имени Первого президента РК-Елбасы по специальности "менеджмент в Национальной гвардии". Магистр национальной безопасности и военного дела.

В органах гражданской защиты с 1998 года. Начинал службу с командира спасательного взвода воинской части МЧС РК. Далее продолжил службу в ДЧС Южно-Казахстанской области, затем был заместителем начальника ДЧС Шымкента.

Напомним, в июле этого года стало известно о задержании председателя Комитета противопожарной службы МЧС, а также начальников ДЧС Шымкента и области Жетісу. Их заподозрили во взяточничестве. На тот момент главой ДЧС Шымкента был Мадияр Жаксибаев. После чего ведомство временно возглавил Жанибек Каримбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2038814-naznacheny-nachalniki-dchs-shymkenta-i-vko/

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