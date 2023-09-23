Еще один полковник назначен начальником ДЧС в Казахстане

Полковник Ерик Сарыбаев назначен на должность начальника ДЧС Северо-Казахстанской области. Его представил заместитель акима региона Сатжан Аблалиев, передает официальный сайт МЧС РК.

Ерик Сарыбаев родился 28 мая 1976 года в селе Темирлан Ордабасинского сельского округа Туркестанской области.

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. Ауэзова и Академию гражданской защиты МЧС России по специальностям "промышленное и гражданское строительство" и "управление воинскими частями и соединениями".

Службу в органах гражданской защиты начал в 2009 году с должности старшего офицера отдела аварийно-спасательной службы ДЧС Южно-Казахстанской области.

Последняя занимаемая должность - заместитель начальника ДЧС Туркестанской области.

Имеет большой опыт работы в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и проведения аварийно-спасательных работ.

Ерик Сарыбаев сменил на посту начальника ДЧС СКО Рамиля Камалова, который несколько дней назад стал председателем Комитета противопожарной службы МЧС РК.

Напомним, ранее также был назначен начальник ДЧС Атырауской области. Им стал полковник Нурлан Жанабаев. Он с февраля 2021 года был заместителем начальника ДЧС Мангистауской области.

Нового руководителя представил главе региона Серику Шапкенову, личному составу и ветеранам органов гражданской защиты министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Кроме того, приказом главы МЧС на должность начальника ДЧС Актюбинской области был назначен Нургали Жунусов, который до этого возглавлял ДЧС Туркестанской области.