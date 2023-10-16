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Даулет Турлыханов получил новую должность

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Даулет Турлыханов
Даулет Турлыханов. Фото: instagram.com/daulet_bolatuly_turlykhanov

Депутат мажилиса Даулет Турлыханов сообщил в соцсетях, что был избран членом президиума физкультурно-спортивного общества "Динамо", передает NUR.KZ.

Как сообщил мажилисмен в своем официальном Instagram-аккаунте, в Астане состоялась внеочередная конференция ОО ФСО "Динамо", где были избраны новые члены президиума и председатель спортивного сообщества.

"В итоге работы совещания главой общества "Динамо" был избран глава МВД РК Ержан Саденов. Мне удостоилась честь занять место в президуиме. Также участники конференции избрали в президиум и нашего прославленного пловца, олимпийского чемпиона "Рио-2016" Дмитрия Баландина", – говорится в публикации.

Он отметил, что через год ФСО "Динамо" будет отмечать 100-летний юбилей.

"Сегодня быть в рядах "Динамо" престижно и гордо! Выступая перед коллегами, выразил благодарность за доверие и пожелал обществу дальнейшего процветания и развития на благо всего казахстанского спорта!" – добавил Турлыханов.

Отметим, что депутат Даулет Турлыханов получил новую должность на фоне скандалов с его сыновьями. Так, в феврале младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Димитриевич рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата.

Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

Позже первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев прокомментировал дело сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова.

Он сообщил, что военная прокуратура осуществляла надзор по этому делу.

В июле сообщалось, что сын депутата Даулета Турлыханова сбежал из воинской части. На следующий день стало известно, что его нашли.

Позже постановлением суда сын Турлыханова был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области воинской службы). Его арестовали на 15 суток.

Позже в сети появилось видео с участием второго сына Турлыханова, которого обвинили в избиении девушки. Мажилисмен также отреагировал на этот инцидент.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали конфликт сына Даулета Турлыханова с девушкой. В ведомстве рассказали, что заявлений от сторон не поступало.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2041172-daulet-turlyhanov-poluchil-novuyu-dolzhnost/

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