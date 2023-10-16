Токаев вывел из комиссии по правам человека Саин, Оралова, Платонова и других
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев изменил состав комиссии по правам человека - соответсвующий указ опубликован в ИПС "Әділет", передает NUR.KZ.
Президент постановил внести в состав комиссии:
- министра культуры и информации Республики Казахстан Балаеву Аиду Галымовну;
- председателя общественного объединения "Комиссия по правам людей с ограниченными возможностями имени Кайрата Иманалиева" (по согласованию) Бурашеву Гульмиру Майоровну;
- министра здравоохранения Гиният Ажар;
- заведующего сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК, секретарем комиссии Ехласову Алию Айтбековну;
- министра труда и социальной защиты населения Жакупову Светлану Кабыкеновну;
- председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Жумагали Асхата Жумагалиулы;
- уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан (по согласованию) Закиеву Динару Болатовну;
- председателя комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента (по согласованию) Имашеву Снежанну Валерьевну;
- заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Нуртлеу Мурата Абугалиулы;
- провоста (ректора) Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева Пена Сергея Геннадьевича;
- министра внутренних дел Саденова Ержана Сапарбековича.
Также из состава комиссии был выведен ряд лиц.
"Вывести из состава указанной комиссии: Ахметжанова М. М., Алауханова Е. О., Башимова М. С., Бейсембаева Г. Б., Бектенова О. А., Кыдырали Д. К., Мыңбай Д. Қ., Оралова А.Р., Платонова А.С., Саин А., Тлеуберди М. Б", - говорится в документе.
Как говорится на официальном сайте Акорды, комиссия по правам человека при президенте РК является консультативно-совещательным органом, содействующим реализации главой государства его конституционных полномочий гаранта прав и свобод человека и гражданина, признаваемых и гарантируемых в соответствии с Конституцией РК.
Координацию деятельности комиссии осуществляет государственный секретарь Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2041114-tokaev-obnovil-sostav-komissii-po-pravam-cheloveka/