Токаев вывел из комиссии по правам человека Саин, Оралова, Платонова и других

Глава государства Касым-Жомарт Токаев изменил состав комиссии по правам человека - соответсвующий указ опубликован в ИПС "Әділет", передает NUR.KZ.

Президент постановил внести в состав комиссии:

министра культуры и информации Республики Казахстан Балаеву Аиду Галымовну;

председателя общественного объединения "Комиссия по правам людей с ограниченными возможностями имени Кайрата Иманалиева" (по согласованию) Бурашеву Гульмиру Майоровну;

министра здравоохранения Гиният Ажар;

заведующего сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК, секретарем комиссии Ехласову Алию Айтбековну;

министра труда и социальной защиты населения Жакупову Светлану Кабыкеновну;

председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Жумагали Асхата Жумагалиулы;

уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан (по согласованию) Закиеву Динару Болатовну;

председателя комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента (по согласованию) Имашеву Снежанну Валерьевну;

заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Нуртлеу Мурата Абугалиулы;

провоста (ректора) Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева Пена Сергея Геннадьевича;

министра внутренних дел Саденова Ержана Сапарбековича.

Также из состава комиссии был выведен ряд лиц.

"Вывести из состава указанной комиссии: Ахметжанова М. М., Алауханова Е. О., Башимова М. С., Бейсембаева Г. Б., Бектенова О. А., Кыдырали Д. К., Мыңбай Д. Қ., Оралова А.Р., Платонова А.С., Саин А., Тлеуберди М. Б", - говорится в документе.

Как говорится на официальном сайте Акорды, комиссия по правам человека при президенте РК является консультативно-совещательным органом, содействующим реализации главой государства его конституционных полномочий гаранта прав и свобод человека и гражданина, признаваемых и гарантируемых в соответствии с Конституцией РК.

Координацию деятельности комиссии осуществляет государственный секретарь Республики Казахстан.