Аружан Саин освободили от должности уполномоченного по правам ребенка

Фото: пресс-служба Аружан Саин

Аружан Саин освобождена от должности уполномоченного по правам ребенка в Казахстане. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента.

"Распоряжением главы государства Саин Аружан освобождена от должности уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан", – говорится в публикации.

Напомним, что в начале июня состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с Аружан Саин, на которой обсуждались актуальные вопросы здоровья и социальной защиты детей, а также противодействия насилию в отношении детей.

Также главе государства был представлен отчет о деятельности уполномоченного по правам ребенка.

В конце декабря стало известно, что Саин вышла из состава попечительского совета общественного социального фонда "Қазақстан халқына".

По информации на сайте уполномоченного по правам ребенка в РК, Аружан Саин родилась 10 августа 1976 года в Кызылорде.

В 1999 году окончила факультет географии и природопользования Казахского национального университета имени Аль-Фараби. В 1994 году основала продюсерский центр "Аружан и Компания".

В апреле 2006 года основала ОФ "Добровольное общество "Милосердие".

Пост уполномоченного по правам ребенка в Казахстане занимала с 18 июля 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2024354-aruzhan-sain-osvobodili-ot-dolzhnosti-upolnomochennogo-po-pravam-rebenka/