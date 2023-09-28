38-летний Сагындык Шабыкбаев избран акимом Хромтау

В Хромтау Актюбинской области впервые избран аким города. По итогам выборов, состоявшихся 24 сентября, им стал Сагындык Шабыкбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Хромтауского района.

По информации ведомства на официальной странице в Instagram, решением Хромтауской районной территориальной избирательной комиссии акимом Хромтау избран Сагындык Шабыкбаев.

Он родился 24 июля 1985 года в селе Камысты Костанайской области. В 2008 году закончил Казахский национальный технический университет им. Сатпаева в Алматы по специальности "инженер".

Трудовую деятельность начал в 2008 году с должности руководителя Айтекебийского районного филиала РГП "ЦОН Актюбинской области". Затем работал в аппарате акима Айтекебийского района и аппарате акима Хромтауского района.

С августа 2018 года по настоящее назначение занимал пост заместителя акима Хромтау.

Напомним, летом 2021 года в Казахстане стартовали выборы акимов сел, поселков и сельских округов.

В марте прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что в стране нужно ускорить введение выборов и районных акимов.

В этом году 5 ноября в 3 городах и 42 районах уже будут выбирать акимов районов и городов областного значения. Член ЦИК Сабила Мустафина сообщила, что на данную кампанию решением маслихатов регионов выделено 2,2 миллиарда тенге.