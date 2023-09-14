Известный журналист стал заместителем пресс-секретаря Токаева

Известный казахстанский журналист Ержан Байтилес стал заместителем пресс-секретаря президента Казахстана. Об этом Берик Уали сообщил в своем Facebook-профиле.

"Известный журналист Ержан Байтилес с сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей заместителя пресс-секретаря президента РК. Ранее он работал заместителем управляющего секретариата государственного советника РК.

Удачи нашему коллеге!" – написал пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик Уали.

Напомним, 12 сентября Берик Уали был назначен советником и пресс-секретарем президента Казахстана. Должность пресс-секретаря главы государства он занимал в период с марта 2019 года по март 2022 года.

С конца марта 2022 года Уали занимал пост председателя правления АО "Агентство "Хабар". А как стало известно вчера, его преемником на данной должности стал Кемелбек Ойшыбаев.

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Байтилес Ержан Айтореевич родился 14 мая 1981 года в Кызылорде. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "Журналистика".

Трудовой путь начал в 2001 году.

С 2008 по 2011 год – первый заместитель главного редактора республиканской газеты "Ана тілі".

С 2011 по 2016 год – собственный корреспондент республиканской газеты "Егемен Қазақстан".

С 2018 по 2019 год – зампредседателя Кызылординского областного филиала партии "Нур Отан".

С 2019 по 2021 год – заведующий сектором пресс-службы президента РК.

С июня 2021 года занимал должность заместителя заведующего секретариатом госсекретаря РК.