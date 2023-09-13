Кемелбек Ойшыбаев возглавил "Хабар"

Кемелбека Ойшыбаева назначили председателем правления АО "Агентство Хабар", об этом сегодня сообщило Министерство культуры и информации РК в своем официальном Telegram-канале.

"Кемелбек Ойшыбаев назначен председателем правления АО "Агентство Хабар", – говорится в сообщении.

Свое назначение Кемелбек Ойшыбаев прокомментировал на Facebook-странице.

"Наша главная цель – развивать телепрограммы каналов "Хабар", "Хабар 24", "Ел арна" и делать их полезными и интересными для людей. Чтобы быть эффективными в направлении обучения и просвещения нашей молодежи, нам необходимо развивать каналы в Интернете конкурентоспособным и интенсивным образом.

Я готов использовать всю свою энергию, опыт и знания для достижения этих целей вместе с командой агентства", – написал он.

В Министерстве культуры и информации РК сообщили, что Кемелбек Ойшыбаев окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "Журналистика", Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юрист" и Geneva Business School (MBA) в Швейцарии.

Он работал журналистом в газете "Столичное обозрение-Атамұра" и ТОО "Информационное агентство "Интерфакс-Казахстан".

Также занимал руководящие позиции в АО "Казахтелеком", ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы", РГУ "Служба центральных коммуникаций", АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан", Казахстанский институт общественного развития "Рухани Жаңғыру", Национальной Медиа Ассоциации.

Кемелбек Ойшыбаев с 2020 года был вице-министром информации и общественного развития РК. Эту должность он покинул в январе 2022 года.