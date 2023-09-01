Габидулла Оспанкулов. Фото: primeminister.kz

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел ряд кадровых перестановок - Габидулла Оспанкулов освобожден от должности в Администрации президента, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы освобожден от должности заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Официальный сайт правительства РК сообщает, что Габидулла Оспанкулов родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области (ныне - Туркестанская область).

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахстанско-Российский университет, Университет Бирмингема (Великобритания) по программе "Болашак".

В разные годы работал в парламенте, Администрации президента, акимате Экибастуза, Министерстве образования и науки РК. С 2013 по 2017 год возглавлял Комитет по делам молодежи, был директором Департамента молодежной политики МОН РК, работал в Министерстве по делам религий и гражданского общества РК.

Занимал должности заместителя акима ЗКО, секретаря партии Nur Otan (ныне - Amanat).

С декабря 2019 по июнь 2020 года работал вице-министром информации и общественного развития РК.

В декабре прошлого года получил должность заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы АП.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан.

Позже стало известно, что по указу главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации президента ряд чиновников был освобожден от должностей.

После президент произвел ряд новых назначений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2034927-gabidulla-ospankulov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-v-administratsii-prezidenta/