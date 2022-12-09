Ернар Баспаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в Администрации президента после того, как один из заместителей руководителя АП получил должность посла, сообщает официальный сайт Акорды.

Баспаев Ернар Женисович назначен заместителем руководителя Администрации президента. Он освобожден от должности помощника президента – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.

Согласно данным на официальном сайте Акорды, Ернар Женисович родился в 1979 году.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

По специальности юрист, бакалавр экономики и бизнеса, магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом Комитета по авторским правам Министерства юстиции РК.

В разные годы работал заместителем начальника Управления по организации работы по регистрации населения Комитета регистрационной службы Минюста, начальником Управления Комитета по судебному администрированию при Верховном суде, заместителем заведующего Отделом аппарата Верховного суда.

Возглавлял Департамента юстиции по Атырауской области, аппарат акима Атырауской области.

В 2019-2022 годы работал государственным инспектором Администрации президента. С апреля 2022 года занимал должность помощника президента – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений АП.

Вместо Баспаева помощником президента – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента назначен Жайсанбаев Канатбек Бахытович, ранее занимавший пост заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента.

Канатбек Жайсанбаев. Фото: akorda.kz

Канатбек Бахытович, как сообщает сайт Акорды, родился 8 февраля 1980 года в Кызылорде.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет им. Турара Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем Кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии.

В разные годы работал главным специалистом администратора судов по Кызылординской области Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК, начальником управления правового обеспечения МЧС, заместителем руководителя, руководителем аппарата акима Кызылординской области.

В Администрации президента работает с 2016 года.

В апреле 2021 года был назначен заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы.

Должность заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы АП занял Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы - глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Габидулла Оспанкулов. Фото: primeminister.kz

Официальный сайт правительства РК сообщает, что Габидулла Оспанкулов родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области (ныне - Туркестанская область).

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахстанско-Российский университет, Университет Бирмингема (Великобритания) по программе "Болашак".

В разные годы работал в парламенте, Администрации президента, акимате Экибастуза, Министерстве образования и науки РК.

С 2013 по 2017 год возглавлял Комитет по делам молодежи, был директором Департамента молодежной политики МОН РК, работал в Министерстве по делам религий и гражданского общества РК.

Занимал должности заместителя акима ЗКО, секретаря партии Nur Otan (ныне - Amanat).

С декабря 2019 по июнь 2020 года работал вице-министром информации и общественного развития РК.

Ранее сообщалось, что Малик Мурзалин, занимавший пост заместителя руководителя Администрации президента, получил должность чрезвычайного и полномочного посла РК в Грузии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000801-ernar-baspaev-naznachen-zamestitelem-rukovoditelya-administratsii-prezidenta/