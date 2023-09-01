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Назначен секретарь Совета безопасности Казахстана

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Гизат Нурдаулетов
Гизат Нурдаулетов. Фото: Акорда

Сегодня Касым-Жомарт Токаев провел ряд кадровых перестановок - был назначен секретарь Совета безопасности Казахстана, сообщается на официальном сайте Акорды.

Пост сохранил Гизат Нурдаулетов.

"Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе главы государства.

Стоит отметить, что с 2022 года он являлся помощником президента – Секретарем Совета безопасности, а до этого занимал пост Генпрокурора Казахстана.

Нурдаулетов Гизат Дауренбекович родился в 1964 году в Алматинской области. В 1986 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (ныне КазНУ им. Аль-Фараби). Свой трудовой путь начал в 1987 году с юриста в колхозе. В начале 90-х поступил на службу в органы прокуратуры.

Работал следователем прокуратуры Жамбылского района Алматинской области. Позднее был назначен заместителем прокурора этого же района. В 1997 году перешел работать в органы Комитета нацбезопасности страны. Проработал там 10 лет, занимая, в основном, руководящие должности.

В 2007 году занял пост главы ДКНБ Алматинской области. В 2016 года Гизата Нурдаулетова назначили начальником ДКНБ по Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область).

Спустя год он был назначен первым заместителем генерального прокурора РК. а затем генеральным прокурором РК.

Напомним, сегодня была реорганизована Администрация президента Казахстана.

В соответствии с указом главы государства в обновленную структуру Администрации президента вошли:

  • руководитель администрации президента;
  • секретарь Совета безопасности;
  • начальник канцелярии президента; помощники президента;
  • советники президента;
  • отделы администрации президента.

Кроме того, согласно указу учреждаются должности помощников президента:

  • по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
  • по экономическим вопросам;
  • по международным вопросам;
  • по правовым вопросам;
  • по вопросам науки и инноваций.

Должности заместителей руководителя администрации президента упраздняются.

По указу главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации президента ряд чиновников был освобожден от должностей.

Также сегодня Токаев назначил себе новых помощников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2034919-naznachen-sekretar-sovbeza-kazahstana/

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