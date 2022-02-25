Токаев назначил Гизата Нурдаулетова своим помощником - секретарем Совбеза, освободив от поста генпрокурора

Гизат Нурдаулетов. Фото: gov.kz

Генпрокурор Гизат Нурдаулетов указом главы государства освобожден от должности, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича помощником президента – Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от должности Генерального прокурора Республики Казахстан", - говорится в документе.

Напомним, генеральным прокурором РК Гизат Нурдаулетов был назначен марте 2019 года, вместо ранее занимавшего этот пост Кайрата Кожамжарова.

Нурдаулетов Гизат Дауренбекович родился в 1964 году в Алматинской области. В 1986 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (ныне КазНУ им. Аль-Фараби).

Свой трудовой путь начал в 1987 году с юриста в колхозе. В начале 90-х поступил на службу в органы прокуратуры. Работал следователем прокуратуры Жамбылского района Алматинской области. Позднее был назначен заместителем прокурора этого же района.

В 1997 году перешел работать в органы Комитета нацбезопасности страны. Проработал там 10 лет, занимая, в основном, руководящие должности.

В 2007 году занял пост главы Департамента комитета нацбезопасности Алматинской области. В 2016 года Гизата Нурдаулетова назначили начальником ДКНБ по Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область).

Спустя год, распоряжением главы государства от 12 июля 2017 года, он назначен первым заместителем генерального прокурора РК. а затем генеральным прокурором РК.

Награжден орденом "Айбын" II степени. Гизат Дауренбекович женат, воспитывает троих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957936-genprokuror-gizat-nurdauletov-osvobozhden-ot-dolzhnosti/