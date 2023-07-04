Новый аким Талдыкоргана рассказал, почему его предшественник ушел с поста градоначальника

Ернат Базил. Фото: акимат Жетысуской области

Новый аким Талдыкоргана встретился с жителями города и рассказал, почему его предшественник покинул пост градоначальника. Запись встречи опубликована в Instagram-аккаунте городского акимата.

"Прежний аким Масабаев Асет Дуйсебекович (ушел – прим. ред.) по состоянию здоровья. У него микроинсульт был – здоровье у него пошатнулось за последние полгода. Поэтому врачи прописали длительное лечение – около двух-трех месяцев.

Так как он не мог продолжать работу, написал заявление, ушел с занимаемой должности и три дня как меня назначили акимом", – объяснил новый аким Талдыкоргана Ернат Базил.

Напомним, что Асета Масабаева освободили от должности главы Талдыкоргана 30 июня. Данный пост он занимал с марта 2022 года. Его преемником стал Ернат Базил.

В мае этого года Масабаев попал в реанимацию – его доставили в больницу прямо с работы. На следующий день он вышел на связь и сказал, что идет на поправку. По его словам, была ишемическая атака, микроинсульт.

Ранее мы писали, что Асет Масабаев родился 27 апреля 1985 года в Алматинской области.

За свою карьеру, среди прочих, занимал должности замакима Жетысуского района Алматы, главного инспектора аппарата акима Алматы, замакима Медеуского района, руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города, замруководителя Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, руководителя Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития южной столицы, акима Медеуского района Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2027563-novyy-akim-taldykorgana-rasskazal-pochemu-ego-predshestvennik-ushel-s-posta-gradonachalnika/