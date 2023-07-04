Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новый аким Талдыкоргана рассказал, почему его предшественник ушел с поста градоначальника

Опубликовано:

Ернат Базил
Ернат Базил. Фото: акимат Жетысуской области

Новый аким Талдыкоргана встретился с жителями города и рассказал, почему его предшественник покинул пост градоначальника. Запись встречи опубликована в Instagram-аккаунте городского акимата.

"Прежний аким Масабаев Асет Дуйсебекович (ушел – прим. ред.) по состоянию здоровья. У него микроинсульт был – здоровье у него пошатнулось за последние полгода. Поэтому врачи прописали длительное лечение – около двух-трех месяцев.

Так как он не мог продолжать работу, написал заявление, ушел с занимаемой должности и три дня как меня назначили акимом", – объяснил новый аким Талдыкоргана Ернат Базил.

Напомним, что Асета Масабаева освободили от должности главы Талдыкоргана 30 июня. Данный пост он занимал с марта 2022 года. Его преемником стал Ернат Базил.

В мае этого года Масабаев попал в реанимацию – его доставили в больницу прямо с работы. На следующий день он вышел на связь и сказал, что идет на поправку. По его словам, была ишемическая атака, микроинсульт.

Ранее мы писали, что Асет Масабаев родился 27 апреля 1985 года в Алматинской области.

За свою карьеру, среди прочих, занимал должности замакима Жетысуского района Алматы, главного инспектора аппарата акима Алматы, замакима Медеуского района, руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города, замруководителя Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, руководителя Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития южной столицы, акима Медеуского района Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2027563-novyy-akim-taldykorgana-rasskazal-pochemu-ego-predshestvennik-ushel-s-posta-gradonachalnika/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.